Siena, uomo denunciato per possesso abusivo di due coltelli

Un uomo, segnalato per atteggiamento sospetto, è finito nei guai per detenzione di due coltelli. E' successo alle prime ore di sabato, quando la sala operativa della Questura di Siena ha raccolto un appello relativo a una persona molesta nella zona di San Domenico. Gli agenti delle Volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono intervenuti subito sul posto, dove hanno identificato tre ragazze, le quali hanno riferito che, mentre tornavano a piedi verso casa, si sono sentite seguite da un uomo a bordo di un’autovettura. Già in altre due occasioni, nei giorni precedenti, avevano notato il medesimo atteggiamento, così si sono impaurite.

I poliziotti si sono messi in azione e hanno individuato poco distante la macchina con all'interno un 53enne dimorante in un comune della provincia di Siena, aveva a carico numerosi precedenti per atti osceni e reati contro il patrimonio. Per questo hanno deciso di approfondire il controllo estendendolo all’autovettura, al cui interno hanno trovato una borsa con un coltello da caccia e una roncola, entrambi di circa 35 cm di lunghezza, che sono stati sequestrati. L’uomo non è riuscito a giustificarne il possesso ed è stato denunciato per il reato di porto abusivo di arma o oggetto atto a offendere.

