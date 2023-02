Siena, un paese in festa per i 100 anni di un concittadino

06 febbraio 2023 a

Celle sul Rigo ha festeggiato in grande stile un compleanno speciale: quello di Rinaldo Forconi, che ha compiuto 100 anni. C'erano la banda, una torta offerta dalla Pro Loco e altre associazioni, ed era presente in veste ufficiale, con tanto di fascia tricolore, Agnese Carletti, sindaco di San Casciano Bagni, il comune a cui appartiene la frazione.

"Gli ho consegnato una targa a nome dell'amministrazione - racconta quest'ultima - perché è il nostro concittadino più maturo, diciamo così. Lui era felicissimo, ed è davvero in gamba: tutte le mattine va a piedi a comprare il giornale, dice che così si tiene in forma. Per la nostra comunità, lui è prezioso perché è l’ultimo reduce ancora in vita del periodo bellico. Anche se non è mai andato al fronte, ha vissuto il bombardamento di Ponte a Rigo, e ancora lo racconta. E’ la nostra memoria storica e ci dà modo di rimanere in contatto con un’epoca che non c’è più e di cui è l’unico testimone”.

