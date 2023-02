Siena, auto investe un monopattino: finisce in ospedale un minorenne

05 febbraio 2023 a

Domenica di interventi, quella di oggi (5 febbraio 2023) per il 118 della Asl Toscana sud est. Una prima richiesta è arrivata da Montepulciano alle 10.48: un monopattino era stato investito da un'auto in via Marino. Sul posto sono arrivate l'ambulanza della Pubblica assistenza di Chianciano Terme e l'automedica di Nottola, e il personale ha soccorso un minorenne, che poi è stato trasportato, in codice 2, al policlinico delle Scotte di Siena.

Alle 17.37, invece, si è reso necessario un intervento a Poggibonsi, in via Montegrappa, a causa di un incidente che aveva coinvolto un'auto e una moto. Anche in questo caso, ad avere la peggio è stato un minorenne che, in codice 2, è stato portato alle Scotte. Sul posto c'erano l'automedica di Poggibonsi e l'ambulanza della Misericordia della città valdelsana per prestare soccorso, mentre i vigili urbani hanno regolato il traffico e fatto i rilevi del caso. Presenti anche i Vigili del fuoco.

