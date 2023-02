Siena, arrestata per furto ma è scambio di persona: risarcita

06 febbraio 2023 a

Era stata arrestata e posta in carcere per quasi 4 mesi con l'accusa di aver rubato Rolex e altri oggetti di valore a cinque diversi anziani, utilizzando la tecnica “degli abbracci” e avances sessuali, ma non era lei la colpevole: una 28enne di nazionalità rumena residente nel nord Italia, già assolta per non aver commesso il fatto, ha ottenuto nei giorni scorsi un risarcimento per ingiusta detenzione ...

Servizio completo sul Corriere di Siena di lunedì 6 febbraio

