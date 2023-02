Siena, incendio all'ex discoteca Essenza

05 febbraio 2023 a

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di domenica 5 febbraio per motivi ancora da chiarire, nella ex discoteca Essenza che si trova nel territorio comunale di Castelnuovo Berardenga, a qualche centinaio di metri dal centro abitato di Casetta. Le fiamme sono improvvisamente divampate all’interno del grande edificio che per tanti anni ha ospitato giovani e meno giovani in serate di festa e di svago. Locali che però sono attualmente chiusi, dopo che da alcuni anni il locale di divertimento ha chiuso i battenti e ha terminato la propria attivitià.

Gli abitanti di Casetta si sono accorti di quanto stava avvenendo per le fiamme e il fumo che uscivano dall’edificio e per l’odore acre presente nell’aria. Immediata è stata la chiamata effettuata alle forze dell’ordine, sul posto sono arrivati vigili del fuoco di Siena e carabinieri che sono entrati dentro l’edificio per effettuare le ispezioni e le verifiche del caso e per capire dunque cosa fosse effettivamente avvenuto. Al momento i risultati dei rilievi effettuati sono coperti dal segreto istruttorio. Rimane da capire da dove e come siano divampate le fiamme e se l’incendio possa essere di natura dolosa o se invece accidentale.

