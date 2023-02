Siena, il Circolo Peppino Mereu inaugura la nuova sede

05 febbraio 2023 a

Nuova vita per il Circolo Peppino Mereu, che ha inaugurato la sua nuova sede a Monteroni d'Arbia, nella centralissima via Roma. "Per noi questo è un anno importante - commenta Dina Meloni, presidente dell'associazione che riunisce tutti i sardi della provincia di Siena, ma è aperta a chiunque voglia avvicinarsi. - Festeggiamo i 40 anni di vita, visto che il Circolo è nato il 4 di aprile del 1983. Da allora ha riunito le tante persone arrivate dalla nostra isola, dando voce alle loro esigenze. La prima sede era a Monticiano e le tante attività che organizzava erano sia di carattere culturale, sia di aiuto nella vita e nel sociale per i pastori e tutti coloro che lo frequentavano da Asciano, Radicofani, Buonconvento e tutti gli altri paesi".

Un pezzo di Sardegna nel territorio grazie al Circolo Peppino Mereu

Adesso l'approdo in Valdarbia, con un taglio del nastro in grande stile alla presenza delle autorità locali. Al fianco di Meloni, che ha ringraziato tutti coloro che hanno permesso questo ulteriore passo in avanti c'erano Giulia Timitilli, assessore alle Politiche giovanili, allo sport, all'istruzione e all’associazionismo del Comune di Monteroni, Alessia Pellegrini, presidente della Filarmonica e i rappresentanti della Pubblica assistenza. C'erano anche i presidenti dei Circoli sardi di Ostia, Ciampino, Roma, Portoferraio, Abruzzo e Molise, Perugia, Firenze. Collegamenti anche con i vertici della Regione Sardegna, che hanno confermato lo stretto legame tra chi vive nel Senese e la terra di origine.

