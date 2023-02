Siena, primarie centrosinistra, Anna Ferretti inaugura il punto di ascolto elettorale

05 febbraio 2023 a

Anna Ferretti - candidata alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco della coalizione per il voto di Siena 2023 - ha inaugurato il punto di ascolto in via Calzoleria 26. Nei locali dove nei prossimi giorni accoglierà la gente per parlare di progettualità per la città, Ferretti ha voluto centrare l'attenzione sui problemi di Siena e sulle modalità per risolverli.

“Vengo dal mondo del sociale che non vuol dire solo assistenza. E' un settore trasversale - spiega Ferretti - che ti porta ad occuparti di ambiente, della casa, delle strade, dei bisogni delle persone. Solo con un piano strategico inclusivo potremo dare risposte adeguate. Non è il momento di fare sogni pindarici, dobbiamo ragionare sul concreto, su quello che c'è di buono, quello che non va e come si può cambiare. Io sono abituata a rimboccarmi le maniche tutti i giorni e a fare quello di cui c'è bisogno, da parlare con il Prefetto a svuotare i cestini, perché bisogna essere pratici e concreti”.

All'apertura del punto d'incontro in via Calzoleria hanno preso parte numerosi cittadini e diversi sindaci del paesi contermini oltre al presidente della Provincia David Bussagli e al parlamentare Silvio Franceschelli che hanno preso la parola per ricordare la forza e l'impegno di Anna Ferretti dimostrati negli anni nel mondo del Terzo Settore. “Ringrazio i sindaci dei paesi a noi vicini che oggi sono presenti – ha detto la candidata alle primarie -, perché costruire Siena vuol dire coinvolgere tutto il territorio. La città non è solo quella dentro le mura ma si allarga, interessa tutta la provincia e solo sedendosi ad un tavolo tutti insieme, possiamo garantire pari servizi a tutti. Pensiamo a quanti ragazzi dalla provincia vengono a scuola nel capoluogo e qui devono sentirsi a casa, o alle giovani coppie che hanno scelto la periferia per acquistare casa e non devono sentirsi esclusi”.

“Conosco bene la città, in questi giorni approfondirò alcune tematiche e mi presenterò a chi non mi conosce in vista dell'appuntamento di domenica 12 febbraio. Non è ancora trascorso un mese dalla mia candidatura e sono rincuorata dall'affetto che vedo nei miei confronti. Siena è una città meravigliosa con ricchezze che vanno aperte al mondo”.

