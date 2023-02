Siena, incidente al circuito di motocross: arriva Pegaso

04 febbraio 2023 a

Un pomeriggio di divertimento, sport e adrenalina per le sfide alla velocità al circuito di motocross di Chiusdino ha avuto la sua nota stonata per un incidente avvenuto in pista. Il 118 della Asl Toscana sud est è stato allertato per prestare soccorso a un 39enne, che non ha accusato gravi danni ma che, pur essendo stato riscontrato come un codice 2, è stato portato, per precauzione, al policlinico delle Scotte di Siena con l'elisoccorso Pegaso 2.

Sul posto è intervenuta anche l’ambulanza della Misericordia di Monticiano.

