Siena, arrestato dj condannato perché deteneva materiale pedopornografico

In esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, la Squadra Mobile ha effettuato delle ricerche, estese in tutta la Toscana, e alla fine rintracciato nella serata di venerdì 3 febbraio in un locale pubblico del Senese dove si stava esibendo come dj, un 70enne, originario del pisano.

L’uomo era ricercato perché deve scontare la pena a 2 anni e mezzo di reclusione, a seguito di condanna irrevocabile inflittagli dal Tribunale di Pisa per i reati di detenzione di materiale pedopornografico e atti sessuali con minorenne, fatti commessi tra Ponsacco e Casciana Terme nella primavera del 2014.

Dopo un passaggio nella Questura di Siena per la notifica del provvedimento, l’uomo è stato accompagnato dai poliziotti pisani al carcere senese di piazza Santo Spirito.

