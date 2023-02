Siena, case popolari: 825 aventi diritto in attesa

04 febbraio 2023 a

“Sono 825 le persone alle quali è stato riconosciuto il diritto ad abitare in una delle case popolari nel territorio della provincia di Siena ma che ancora quella casa non l’hanno ricevuta”. Non è un numero esiguo quello del quale parla Andrea Quadri, il segretario provinciale del Sunia di Siena. L’acronimo sta per Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari, e certamente il lavoro che si è trovato ad affrontare è molto aumentato negli ultimi anni.

Quadri cita alcuni numeri che esemplificano ottimamente la situazione attuale: “Abbiamo i dati relativi al 2021 – dice, – un anno nel quale si sono registrati 175 provvedimenti di sfratto che sono stati emessi nel territorio della provincia di Siena. Questo numero è in crescita del 41% rispetto a quello del 2020, quando come si ricorderà dopo il lockdown per la pandemia da Coronavirus ci fu comunque un periodo di blocco e di aiuti contro gli sfratti. Ma il numero è superiore anche rispetto a quello che si verificò nel 2019, quindi prima della pandemia, quando nel territorio della provincia di Siena i provvedimenti di sfratto furono 148. Attendiamo i numeri relativi al 2022 – aggiunge Quadri – e il timore è che il dato sia cresciuto ulteriormente. Si pensi infatti ai rincari che ci sono stati e all’inflazione che si è registrata negli ultimi mesi”.

