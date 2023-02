Siena, Whirlpool, Michelotti (FdI): "Il governo si attiverà per ottenere garanzie"

04 febbraio 2023 a

a

a

Sul caso Whirlpool interviene il deputato senese Francesco Michelotti (FDI) e comunica che il governo segue la vicenda con la massima attenzione.. Obiettivo preservare stabilimenti in Italia e livelli occupazionali. Quindi anche nel caso della sede di Viale Toselli a Siena.

“Posso assicurare che il governo e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, seguono, quotidianamente, la vicenda Whirpool con il massimo scrupolo e la massima attenzione perseguendo gli obiettivi di favorire il permanere della produzione in Italia e la garanzia dei livelli occupazionali”, spiega il parlamentare di Fratelli d'Italia.

Da Whirlpool e Arcelik nasce Beko Europe

“Sto monitorando personalmente la vicenda - afferma Francesco Michelotti - interloquendo con il Ministero, anche nella giornata di venerdì 3 febbraio (incontro tra azienda e sindacati, ndr) ed è evidente che in un prossimo futuro, come richiesto anche dalle sigle sindacali, il governo si attiverà per ottenere le necessarie garanzie di sicurezza e protezione di questa importante realtà industriale, per tutte le sue dislocazioni in Italia ivi compresa quella del nostro territorio senese. Ho fiducia che il Ministero ed il governo sapranno muoversi con la prudenza, l’attenzione e la determinazione del caso".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.