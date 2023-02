Siena, processo bis sui fronteggiamenti dopo il Palio del 2 luglio 2018: sentiti i testimoni

04 febbraio 2023 a

Udienza al Tribunale di Siena per il processo “bis” sui fronteggiamenti, relativo alle tensioni post Palio del 2 luglio 2018 tra i contradaioli di Nicchio e Valdimontone. Come si ricorda, in questo filone sono 17 i soggetti a processo, 11 del Nicchio, 6 del Valdimontone, mentre nell'altro procedimento sono più di 30 i contradaioli che aspettano la decisione del Tribunale.

