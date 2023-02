Amiata, modifiche alla viabilità nel fine settimana

03 febbraio 2023 a

Amiata, a seguito delle criticità dello scorso fine settimana, la Prefettura di Siena e la Prefettura di Grosseto hanno convocato i rispettivi comitati di viabilità in una riunione congiunta al fine di consentire alle amministrazioni provinciali e ai sindaci dei comuni di Abbadia San Salvatore e Castel del Piano un confronto in merito ai provvedimenti da mettere in atto in modo coordinato su entrambi i versanti, e gestire in modo efficace i flussi di traffico e la sosta dei veicoli.

Le amministrazioni locali, in una successiva riunione tecnica, hanno concordato la predisposizione - dalle 9 alle 17 di domenica, quando si registrano i maggiori picchi di presenze - di un unico senso di marcia in direzione del Rifugio Generale Cantore e Vetta Amiata, attraverso la creazione di una struttura viaria ad anello che, passando per Prato della Contessa e Prato delle Macinaie, si ricongiunge nuovamente al primo rifugio.

Le modifiche saranno segnalate da apposita cartellonistica e gli incroci saranno presidiati dalle polizie provinciali e locali. In particolare l’ordinanza della Provincia di Siena prevede l’istituzione di un senso unico a salire, nel tratto di SP 81/A compreso tra le progressive km 7+150, dall’intersezione con la SP 37 delle Macinaie e il km 11+160 e a scendere nel tratto di SP 81/B compreso tra le progressive 0+000 e il km 0+700 fino al confine della provincia di Grosseto, nel territorio del comune di Abbadia San Salvatore.

Il senso unico non sarà obbligatorio per i servizi ‘navetta’ e i mezzi di soccorso. Lo scopo è quello di prevenire la creazione di ingorghi e garantire un ordinato flusso del traffico e la sicurezza degli utenti della strada.

