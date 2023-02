Siena, jogging lungo la tangenziale: fermato trentenne

03 febbraio 2023 a

Quando l'hanno visto gli automobilisti non ci credevano: un giovane che faceva jogging proprio lungo la tangenziale, poco dopo l'ora di pranzo di venerdì 3 febbraio. Una situazione di pericolo notevole visto che a piedi, su un'arteria così trafficata, non è il luogo migliore dove pensare di tenersi in forma.

Quindi è scattato l'allarme e sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, che hanno individuato il soggetto tra le uscite di Acquacalda e Siena Ovest. E' stato individuato come un trentenne italiano rimasto piuttosto sorpreso delle preoccupazioni degli automobilisti.

Lungo arterie anche molto trafficate capita che si spinga qualcuno che corre oppure in monopattino elettrico, come succede addirittura in superstrada.

