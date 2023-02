Siena, coltellata alla moglie dopo litigio in casa: 68enne condannato a 7 anni

03 febbraio 2023 a

Si è concluso al tribunale di Siena, nel tardo pomeriggio di giovedì 2 febbraio, il processo, celebrato con rito immediato, a carico del 68enne di nazionalità albanese residente a Castellina Scalo accusato di aver tentato di uccidere la moglie 60enne con una coltellata inferta al costato, al culmine di un litigio domestico.

Il giudice Simone Spina, presidente del collegio giudicante, ha emesso il verdetto di condanna a 7 anni, accogliendo la richiesta della Procura di Siena, non aderendo invece alle tesi difensive dell'imputato che propendevano per un incidente senza volontarietà di uccidere, da riqualificare in lesioni personali. Al termine della requisitoria, la pm Silvia Benetti ha chiesto 7 anni di reclusione, dopo aver ripercorso i fatti oggetto del procedimento, avvenuti il 26 luglio 2021, in un appartamento del Palazzo dell'Accoglienza, nella frazione ai piedi del Castello di Monteriggioni. L'uomo, dopo aver ferito la coniuge, uscì di casa e in stato confusionale prese un treno arrivando fino alla stazione ferroviaria di Santa Maria di Novella a Firenze, dove si consegnò alla Polizia Ferroviaria.

Servizio completo sul Corriere di Siena di venerdì 3 febbraio

