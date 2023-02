Sanità, Gugliotti presidente Conferenza dei sindaci. Il messaggio dell'Asl Toscana sud est

02 febbraio 2023 a

La Direzione dell’Asl Toscana sud est si congratula con il sindaco di Sovicille, nonché presidente della Società della Salute senese, Giuseppe Gugliotti per la nomina a Presidente della Conferenza aziendale dei sindaci.



“La collaborazione e il confronto con il presidente Gugliotti è già molto proficua a livello di Zona distretto, - dichiara il direttore generale dell’Asl Toscana sud est Antonio D’Urso. - Per questo, nel rispetto delle differenti funzioni e prerogative, penso che la sua nomina a Presidente della conferenza aziendale dei sindaci insieme ai Vice Presidenti che saranno designati a breve rafforzi in maniera determinante il legame tra l’Asl Tse e i territori”.

Le parole del neo presidente Gugliotti: “Ringrazio tutti per la fiducia concessami, mi metto a disposizione per questo ruolo di coordinamento tra le diverse Zone distretto, affinché la Conferenza aziendale dei sindaci sia il luogo in cui legittimamente rappresentare le istanze del proprio territorio ma anche dove si possa fare una sintesi solidale di queste, con l'obiettivo di lavorare insieme per il rafforzamento della sanità territoriale e per garantire in ogni angolo della nostra Area Vasta il pieno esercizio del diritto fondamentale alla salute, in modo equo, omogeneo e universale".

