Siena, cresce il numero dei matrimoni celebrati nel 2022: impulso dagli stranieri

03 febbraio 2023 a

Continua a crescere, con il ritorno ai livelli pre-pandemia, il numero dei matrimoni celebrati a Siena. Nel 2022 sono stati 157, rispetto ai 131 del 2021 e ai 69 del 2020. In due anni, quindi, il dato è più che raddoppiato. Dei 157 matrimoni nello scorso anno, 83 hanno avuto almeno uno dei coniugi residenti a Siena, mentre nelle altre 74 cerimonie, in media due e mezzo al mese, marito e moglie erano non residenti a Siena o stranieri. Alberto Tirelli ha vissuto i giorni neri del settore e quelli della ripresa: ieri assessore comunale al turismo, oggi presidente Convention Bureau Terre di Siena, può fotografare in maniera completa l’attuale situazione.

