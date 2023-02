02 febbraio 2023 a

Incidente nel pomeriggio di giovedì 2 febbraio. L'ntervento del 118 dell'Asl Toscana sud est è stato attorno alle 16 per uno scontro tra due mezzi in via Trieste a Sinalunga. Un 89enne è stato trasportato in codice 2 a Nottola. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Misericordia di Sinalunga.

