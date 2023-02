Studente morto in un incidente a Roma: il cordoglio dell'Università di Siena

02 febbraio 2023 a

Profondo cordoglio del rettore Roberto Di Pietra per la prematura scomparsa dello studente Elvis Munyi Kiiru, avvenuta in tragiche circostanze a Roma. Elvis Munyi Kiiru, originario del Kenya, aveva frequentato all’Università di Siena l’anno integrativo utile per l’accesso agli studi universitari, per proseguire poi nel suo cammino di formazione. Un tragico incidente ha stroncato la sua giovane vita.

A nome suo personale e della comunità accademica il rettore esprime vicinanza alla famiglia, agli studenti, docenti e personale che avevano conosciuto lo sfortunato giovane e in particolare alla comunità degli studenti kenioti a Siena.

