Siena, fiamme nel casolare: cede parte del tetto, edificio inagibile

I vigili del fuoco del comando di Siena e dei distaccamenti di Piancastagnaio e Montalcino, sono intervenuti a partire dalla ore 23.30 circa della sera di mercoledì 1 febbraio a San Casciano dei Bagni, Via Cassia Sud 142, per un incendio che ha coinvolto un casolare, interessando in particolare il locale cucina e un'altra stanza entrambe mansardate. L'incendio ha provocato il cedimento di una parte della copertura, con la conseguente inagibilità della struttura. Non si segnalano persone coinvolte e dalle informazioni assunte è risultato che l'immobile al momento non era abitato da nessuno. Intervento concluso intorno alle ore 5.00 di mattina.

