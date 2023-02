Siena, violenza sessuale su una 12enne: indagato un minore

02 febbraio 2023 a

È un minore il soggetto identificato dagli investigatori come il presunto responsabile della violenza sessuale a danno di una ragazzina di 12 anni, che sarebbe avvenuta nella notte tra il 5 e il 6 gennaio in una discoteca alle porte di Siena, nell'area sud della città. L'inchiesta coordinata dalla Procura di Siena, nella persona della pm Silvia Benetti, e condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Siena, aveva fatto un importante passo in avanti già nei giorni scorsi.

Presunta violenza in discoteca, sarà sentita la dodicenne

Adesso, gli accertamenti hanno permesso di risalire in particolare a un giovanissimo, di minore età, che secondo gli inquirenti avrebbe aggredito sessualmente la ragazzina. La posizione dell'indagato sarà vagliata dalla Procura dei minorenni di Firenze, per competenza essendo il ragazzo minore.

