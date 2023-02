Siena, cantiere dell'affresco del Buongoverno: via agli ingressi gratuiti per le Contrade

01 febbraio 2023 a

Da oggi, mercoledì primo febbraio, il cantiere del Buongoverno, “Guardami negli occhi”, si “apre” gratuitamente alle Contrade. Lo ha deciso il Comune di Siena, che, in collaborazione con il Magistrato delle Contrade e la disponibilità dell’Associazione delle guide turistiche, ha ampliato l’accesso ai ponteggi allestiti per il restauro anche per il mese di febbraio, con ingressi dedicati appunto ai contradaioli. A partire dalla giornata di oggi ogni Contrada avrà a disposizione un giorno per effettuare le visite gratuite: ogni visita, come è stato fin qui, potrà essere effettuata negli orari previsti a gruppi di nove persone.

Visto il prolungamento dell’apertura, inoltre, l’amministrazione comunale ha anche deciso di mettere a disposizione altri giorni per le visite guidate del cantiere. Le fasce aperte al pubblico saranno nei giorni: 1, 5, 12, 18, 19, 25 e 26 febbraio nelle ore 10,30, 11,15, 12, 14,45, 15,30 e 16,15. Il giorno 13 febbraio le visite avranno inizio alle ore 14.45.

E' possibile l'acquisto on line direttamente dal seguente link:https://siena.b-ticket.com/ticketshop/webticket/timeslot?tsproduction=43. E' inoltre possibile effettuare la prenotazione tramite il Servizio Sistemi Informatici del Comune di Siena inviando una e-mail all'indirizzo [email protected] indicando il numero dei partecipanti (specificando se residenti nel Comune di Siena) , recapito telefonico, giorno della visita oppure telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 ai numeri 0577/292614-15. Le prenotazioni effettuate tramite i Servizi Informatici del Comune di Siena saranno gestite dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dovranno essere saldate anticipatamente secondo le modalità che verranno comunicate al momento della prenotazione.

