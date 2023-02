01 febbraio 2023 a

Incidente nella mattina di mercoledì 1 febbraio a Siena, Rallentamenti del traffico in strada Cassia Sud, zona Isola d'Arbia, a causa di un incidente che ha coinvolto cinque veicoli. Sul posto due pattuglie della Polizia Municipale per rilievi e viabilità. Sono quattro i feriti non gravi.

