Siena, si spacciano per operatori Estra per ottenere contratti: è una truffa

A Siena si moltiplicano le segnalazioni di persone contattate telefonicamente da una realtà che si spaccia per Estra Energie. L'azienda commenta: "La gravità di ciò è rilevante: primo perché si spacciano per chi non sono, in secondo luogo per le falsità che dicono ai clienti, al fine di convincerli a sottoscrivere un nuovo contratto con un fantomatico, quanto inesistente, nostro affiliato, che li farebbe risparmiare ben il 46%, a fronte del fatto che solo 4 gestori per ogni singola provincia sarebbero stati autorizzati ad applicare questi sconti. A detta loro, Estra sarebbe stata esclusa dal nuovo piano tariffario e quindi, per agevolare i suoi clienti, si affiderebbe a questo suo pseudo affiliato. Si invitano dunque i clienti a prestare la massima attenzione alle offerte relative a metano e energia. Si ricorda inoltre che si può recedere da un contratto, anche già firmato, senza alcuna spesa".

Estra nella bufera, il presidente Macrì respinge le accuse

Estra prosegue: "Comportamenti di questo genere sono già stati sanzionati da numerosi tribunali italiani e noi ci riserviamo di procedere per vie legali. C’è una deontologia che regola i rapporti di vendita: è il codice di comportamento commerciale di Arera, alla cui osservanza sono obbligati indistintamente tutti gli operatori. Inoltre Estra si è dotata di un protocollo di autoregolamentazione, sottoscritto con le associazioni dei consumatori, che stabilisce le modalità per la sottoscrizioni di contratti porta a porta o telefonici".

