Siena, contributi affitto: prorogato il termine per la presentazione delle domande

31 gennaio 2023 a

a

a

E’ stato prorogato al 3 febbraio, alle ore 24, il termine per l'inserimento delle ricevute relative al bando contributo affitto del Comune di Siena anno 2022, da parte di tutti coloro che sono inseriti in graduatoria definitiva. Come si evince dal regolamento, è necessario consegnare la copia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione (relativi all'anno del bando, quindi il 2022) per permettere al Comune di calcolare e poi erogare il contributo in questione. La proroga è motivata dal fatto che è stato adottato un nuovo sistema informatico per la presentazione delle ricevute comprovanti il pagamento dell'affitto ed al fine di favorire il massimo accesso alla misura del contributo affitto.

Il Comune accoglie 255 domande per il contributo affitti

Restano valide tutte le indicazioni fin qui riportate e pubblicate sul portale del Comune di Siena (https://www.comune.siena.it/node/3779). Gli interessati, pena la perdita del diritto al contributo, dovranno presentare la documentazione richiesta, esclusivamente in modalità online collegandosi al sito del Comune di Siena, Aree Tematiche sezione Politiche Abitative – Casa e Contributo affitto - Bandi Aperti, a partire dal 2 gennaio 2023 ed entro il termine del 3 febbraio 2023, cliccando sul seguente link https://siena.cloud.softech-engineering.it/UserLogin/LoginUser.aspx?Erp=S. Si ricorda che si può accedere al portale per l'inserimento in modo autonomo, cliccando sul link sopra richiamato e accreditandosi con lo spid, oppure usufruire del servizio di assistenza fornito sia dal Comune di Siena che da associazioni convenzionate.

Allarme sfratti, Ferretti (candidata primarie): "Integrazione tra Pubblico e Terzo settore per aiutare le famiglie"

Questi i riferimenti da contattare per fissare un eventuale appuntamento: Comune di Siena - Servizio Politiche Abitative – 0577 534529 – 0577 292369 – 0577292277 – si richiede il possesso di SPID; Comune di Siena - Sportello Famiglia - 0577 292353 (Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00); Caritas Diocesana di Siena – 0577 280643 (dal Lunedì al Martedì dalle 9.30 alle ore 12.00); Croce Rossa Italiana, Comitato di Siena – 3496481033 3280233227 (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 13.30 alle ore 15.00); Arci Siena – 0577 247510 (il Martedì e il Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00).

Contributo affitti: il Comune richiede le ricevute di pagamento o decadrà il beneficio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.