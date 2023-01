Siena, estorsione sessuale: presunti autori individuati a Milano

31 gennaio 2023 a

Alcuni valdelsani sono finiti nella rete del sex extortion, ovvero dell'estorsione a sfondo sessuale. Si comincia con richieste di amicizia sui social network provenienti da giovani e belle ragazze, o presunte tali, si prosegue via via con conversazioni su video-chat sempre più intime e alla fine arriva la richiesta di pagare somme di denaro con la minaccia di pubblicare i filmati sui profili personali, di familiari o di amici delle vittime. I senesi caduti nel tranello, ripresi in atteggiamento intimo con la loro stessa webcam, si sono visti recapitare un messaggio minatorio con scritto “Inviami 500 euro sulla carta prepagata che ti verrà indicata oppure il video verrà distribuito a tutti i tuoi contatti social”. Per evitare la diffusione delle immagini, in genere si paga pensando di porre fine alla disavventura, ma spesso comincia una spirale ossessionante di richieste estorsive, a cui si può rimediare soltanto attraverso l'aiuto delle forze di polizia.

Sul fenomeno hanno svolto una articolata indagine anche i carabinieri di Poggibonsi che, dopo la raccolta delle denunce di alcuni residenti nella Valdelsa senese, sono riusciti a identificare i presunti autori: due 25enni, entrambi stranieri, che dalla provincia di Milano operavano in danno degli ignari utenti. I militari li hanno denunciati in stato di libertà per concorso in estorsione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena.

