Siena, il Centro sportivo Carabinieri chiede al Comune l'utilizzo del Campo scuola

Il Comune di Siena ha ricevuto una richiesta ufficiale da parte del Centro sportivo Carabinieri, sezione atletica, affinché possano allenarsi negli impianti cittadini i tesserati Elena Vallortigara, Idea Pieroni e Yohanes Chiappinelli. “Siamo lieti - spiega l’assessore allo sport Paolo Benini - di ospitare atleti di livello che sono e devono essere modello per tante generazioni di giovani e un vanto per la città. Le piccole polemiche del passato legate a qualche momento di tensione e qualche strumentalizzazione di troppo sono dimenticate".

Per quanto riguarda gli impianti, quello di maggiore interesse è il campo scuola Renzo Corsi. L'amministratore spiega: "Pur con tutte le difficoltà del periodo, stiamo lavorando per accorciare i tempi per la riapertura, ormai prossima. Saniamo in questo modo un deficit annoso per la città, consegnando finalmente un impianto moderno e all’avanguardia”.

Nella lettera pervenuta da parte della sezione sportiva dell'Arma è contenuta la richiesta di "un’autorizzazione all’utilizzo degli impianti sportivi del Comune di Siena, nello specifico della rinnovata pista di atletica del campo comunale di atletica leggera, quando saranno terminati i lavori, ed eventualmente palestra sala pesi e palestra per allenamenti indoor, sempre compatibilmente con gli orari e le attività sportive organizzate da chi ha in gestione il campo". In più per Stefano Giardi, presidente della Uisp Atletica Siena e allenatore delle saltatrici in alto Elena Vallortigara (pluricampionessa italiana assoluta e medaglia di bronzo ai Mondiali 2022) e Idea Pieroni (campionessa italiana Under 23), "un nulla osta per la frequentazione degli impianti”.

