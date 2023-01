Siena, lavori a San Miniato. Il sindaco Luigi De Mossi: "Diamo più vivibilità alla zona"

31 gennaio 2023 a

Sopralluogo del sindaco di Siena Luigi De Mossi al cantiere nel quartiere di San Miniato. I lavori, in particolare, riguardano la deviazione del tracciato di via Enrico Berlinguer, ma sono propedeutici alla trasformazione di Piazza della Costituzione e quindi ridisegnano l’intera zona.

“Diamo nuovo respiro e vivibilità a San Miniato, ridisegnando una parte importante del quartiere, che investe su tutta la zona - spiega il sindaco Luigi De Mossi – Si tratta di lavori attesi da anni e che questa amministrazione ha messo in campo, sanando anche le criticità del passato. Penso ad esempio all’uscita del parcheggio sotterraneo, al momento inutilizzabile. Parliamo di un investimento complessivo da tre milioni di euro. Come sempre non parliamo di ‘periferie’, ma di quartieri, perché ogni zona della città ha una sua dignità. Tra l’altro, in stretta collaborazione con l’Università e il policlinico Santa Maria alle Scotte, l’area sarà interessata anche dal nuovo polo didattico area medica. San Miniato non sarà più un quartiere ‘dormitorio’, ma una zona vivibile, con qualità della vita ancora più alta: pensiamo, ma sono solo esempi, alla piazza e all’auditorium come cuori pulsanti per la socialità, la cultura, gli eventi che potranno coinvolgere tutta la comunità. Prevediamo di concludere i lavori entro giugno”. “Un progetto complessivo di particolare importanza per il quartiere e tutto il territorio - sostiene l’assessore ai lavori pubblici Andrea Corsi – che finalmente consegna nuova vitalità alla zona. Siamo infatti convinti di poter consegnare a San Miniato, con questa progettualità, una linfa vitale attesa da decenni, sanando peraltro palesi errori del passato che hanno causato il blocco di intere strutture: pensiamo alla inaugurazione o al parcheggio sotterraneo inutilizzabile per le uscite non a livello della strada. Quelli che finanziamo con le risorse del Pnrr ottenute da questa amministrazione sono progetti innovativi e che sono il frutto del confronto con il territorio, aspetto a cui questa amministrazione tiene particolarmente. Cosa che vale anche per il Comitato Siena 2 attivo nel quartiere di San Miniato, con il quale siamo disponibili a incontrarci quanto prima”.

L’intervento ha la finalità di eliminare il tratto di strada compreso tra la piazza della Costituzione e l’edificio denominato “Emiciclo”, realizzando una deviazione plano-altimetrica dell’attuale via Enrico Berlinguer, permettendo la pedonalizzazione dell’area posta di fronte all’Emiciclo con ovvi benefici per la sicurezza e per la fruibilità delle attività presenti. Procedendo in direzione San Miniato, la deviazione inizia circa sessanta metri prima dell’attuale intersezione con via Veterani dello Sport andando a occupare una prima area verde comunale per poi proseguire nell’area verde compresa tra l’Emiciclo e il campino di calcio e attraversando nell’ultimo tratto la via Alessandro Pertini, occupando parte del parcheggio, per ricongiungersi, infine, a via Enrico Berlinguer in corrispondenza della seconda intersezione con la stessa via Pertini, per una lunghezza complessiva di circa duecentocinquanta metri. Il completamento dell’intervento garantirà anche la risoluzione dell'accessibilità all'autorimessa posto sotto alla piazza della Costituzione e comprenderà anche la riqualificazione di aree residuali ai margini del lato est esterno alla piazza medesima. Gli interventi in corso di realizzazione riguardano quindi essenzialmente la realizzazione di un nuovo tronco stradale della lunghezza di circa duecentocinquanta metri con marciapiedi; la rettifica di un tratto di via Veterani dello Sport e nuova intersezione; la riconfigurazione dell'intersezione con il parcheggio di via Pertini; una nuova area di fermata Tpl; la sistemazione delle aree residuali della vecchia sede stradale; le opere strutturali per il sostegno delle scarpate e di scavalco del tombamento fosso 'Bolgione'; le opere impiantistiche per la fognatura bianca e la pubblica illuminazione; le opere a verde e di arredo urbano, la predisposizione della nuova segnaletica orizzontale e verticale e altre piccole lavorazioni complementari. Attualmente i lavori sono regolarmente in corso di esecuzione, pur con dei rallentamenti dovuti alle condizioni meteorologiche. Sono state realizzate tutte le opere di demolizione e di realizzazione della principali opere d’arte connesse, mentre restano da completare le opere stradali e impiantistiche. Allo scopo inoltre di ridurre e limitare l’interferenza tra il cantiere e il traffico veicolare presente in via Veterani dello Sport sarà a breve riaperta una vecchia viabilità già esistente di collegamento con via Giuseppe di Vittorio e via Pietro Nenni.

