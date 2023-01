Siena, il ristorante Da Ciacco di San Quirico vince Tra Borghi e Cantine

30 gennaio 2023 a

Il ristorante Da Ciacco di San Quirico d’Orcia ha vinto la quarta edizione di Tra Borghi e Cantine dove la tradizione incontra il gusto, manifestazione che con i suoi sette appuntamenti, con sette diversi realtà del territorio e altrettante aziende vitivinicole nei borghi della provincia, ha accompagnato i giovedì di autunno. Il tema era il menù a km zero e il voto complessivo è stato 9,75, il piatto più apprezzato? L’uovo bio cotto a 62° su crema di patate, rigatino croccante, salsa al tartufo, biscotto di pecorino stagionato delle Crete senesi.

Giorgio Costa il titolare del ristorante da Ciacco, racconta: “A giugno saranno 18 anni di attività, ormai siamo maggiorenni. E’ una bella soddisfazione aver vinto questa manifestazione. Ho fatto per qualche anno esperienze in giro per la Toscana, poi dal 2001 al 2005 a Parigi, dove il mio percorso professionale è stato profondamente segnato. La nostalgia dell'Italia però era tanta, e dopo un po’ di ricerca io e la mia compagna di vita, Rosetta, abbiamo individuato a San Quirico d'Orcia un locale perfetto per avverare un sogno: avere un ristorante tutto nostro. Era il 15 giugno 2005".

