Siena, nuovi accertamenti per l'omicidio di Largo Sassetta

31 gennaio 2023 a

a

a

Proseguono gli accertamenti tecnici per chiudere il caso dell'omicidio della signora Annamaria Burrini, strangolata con un laccio di scarpa e rapinata nella sua casa in Largo Sassetta a Siena lo scorso 26 settembre.

Largo Sassetta, le indagini sul delitto continuano. Sequestrato un telefono cellulare

La Procura di Siena – il fascicolo è in capo al pm Sara Faina – si muove per cristallizzare il quadro probatorio nei confronti dei due presunti responsabili, il 39enne ucraino e la nipote 25enne, arrestati e posti in carcere dopo alcuni giorni di serrate indagini.

Omicidio Burrini, si cercano i vestiti dell'ucraino per confermare la sua presenza nella casa della donna

In particolare gli inquirenti cercano di stabilire con certezza la presenza sul luogo del delitto del 39enne ritenuto l'esecutore materiale dell'omicidio: dopo l'incarico a un perito per la copia forense dei contenuti di un cellulare sequestrato, a caccia di possibili messaggi e chat con la nipote che possano far comprendere meglio il grado di intensità del coinvolgimento, gli investigatori si sono attivati per acquisire materiale biologico dell'uomo – nello specifico saliva, tramite tampone salivare - da confrontare con quello rinvenuto dalla polizia scientifica sul luogo del delitto.

Omicidio Largo Sassetta: si assegna l'incarico per l'esame tossicologico sul narcotico





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.