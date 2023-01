Siena, via libera della giunta alla riqualificazione della caserma Santa Chiara

30 gennaio 2023 a

La giunta comunale di Siena ha approvato nuovamente il protocollo d’intesa per la razionalizzazione e la valorizzazione della caserma “Santa Chiara”, dopo alcune integrazioni proposte dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle province di Siena, Grosseto e Arezzo, con la totale condivisione degli enti (Comune di Siena, Ministero della difesa, Ministero della cultura e Agenzia del demanio) che hanno redatto il protocollo stesso.

“Con questo protocollo – spiega il sindaco di Siena Luigi De Mossi – che firmeremo ufficialmente nelle prossime settimane, riqualifichiamo e valorizziamo un’area di fatto all’interno del centro storico, mettendola di nuovo a disposizione della città. Un altro intervento atteso da anni e che rivitalizzerà il ‘Santa Chiara’ e porterà beneficio a tutta la zona”. “Portiamo avanti questo progetto – sottolinea l’assessore all’urbanistica Michele Capitani – in continuità con l’iter predisposto dal mio predecessore Francesco Michelotti. Le modifiche proposte e apportate dalla Soprintendenza vanno a migliorare un protocollo d’intesa che rappresenta un progetto di grande valore per la città di Siena”.

Nel mese di ottobre scorso è stato portato a termine l’iter sul cambio destinazione d’uso riguardante la parte superiore dell’area della caserma di proprietà di Difesa Servizi Spa, che potrà essere affidata ad un operatore economico per la realizzazione di una struttura alberghiera. A completamento della valorizzazione del tessuto urbano e di tutto il rione la possibilità di realizzare anche un parcheggio sotterraneo a più livelli. Trasferita dal Demanio al Comune parte dell’aliquota ai fini della realizzazione di un passaggio pedonale e di un’area pubblica a favore dei cittadini. Resta poi in gestione alla Nobile Contrada del Nicchio, con la quale il confronto è stato costante negli ultimi mesi, la parte inferiore dell’area, incluso l’utilizzo dei giardini. Nel documento si specifica anche che “il Ministero della Difesa si impegna a confermare la convenzione per un adeguato periodo di tempo riguardante le porzioni di terreno e i due capannoni già concessi alla Nobile Contrada del Nicchio, ribadendone uso e disponibilità per le finalità proprie per la detta Contrada”. Per l’implementazione del protocollo d’intesa sarà istituito un tavolo tecnico comporto dalle parti sottoscrittrici.

