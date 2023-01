Siena e New Orleans, il legame tra città divise in 17 quartieri

30 gennaio 2023 a

a

a

Siena e New Orleans sono in molti modi sorelle spirituali. Almeno, così la pensano gli organizzatori della parata di carnevale, dedicata al Palio, che si svolgerà nella città della Louisiana il 21 febbraio. “Sono entrambi riti civili - dicono dagli States - che uniscono le comunità in una celebrazione. Proprio come il martedì grasso ha una base religiosa, così anche il Palio, dato che ogni corsa è dedicata alla Vergine Maria. Per una felice coincidenza, Siena è suddivisa in 17 Contrade, così come New Orleans in 17 quartieri. I carri della parata rappresentano ognuna una contrada”. Ognuno dei 17 distretti, dunque, dedicherà il proprio allestimento a una Consorella.

Palio al centro di una parata di carnevale: nessuna autorizzazione dal Consorzio



L’evento non ha ottenuto l’approvazione del Consorzio per la tutela del Palio, che ha però ammesso di non poter fare molto per dire la propria su una manifestazione che si svolge oltre Oceano, dove l’ente senese non ha giurisdizione. La speranza, quindi, è che serva almeno a far conoscere meglio Siena negli Usa. Nelle ultime ore, grazie alla potenza di internet, ha cominciato a circolare un disegno che ritrae i carri della sfilata, che faranno passerella insieme a quelli dedicati ai 150 anni degli organizzatori, al Re Carnevale, alla banda di sua Maestà, al vitello grasso, al re delle farfalle. Poi ce ne sarà uno per il titolo della parata, uno per il Palio, uno per l’Etruria, uno per papa Pio II Piccolomini, un tram chiamato desiderio e infine le Contrade, cominciando con il Drago. Ultima a sfilare la Civetta, poi la Barca reale che chiuderà la fila.

Servizio completo sul Corriere di Siena in edicola il 30 gennaio 2023

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.