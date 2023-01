Siena, stop al forno crematorio, l'assessore Appolloni: "La salute prima di tutto"

30 gennaio 2023 a

Dopo lo stop dell'Arpat, con ordinanza regionale, alle attività del forno crematorio al cimitero del Laterino, sulla questione interviene il Comune di Siena. "Siamo stati proprio noi - dice Francesca Appolloni, assessore alla sanità e salute - a coinvolgere Arpat per una valutazione oggettiva delle emissioni, nel monitoraggio quotidiano sulle funzionalità del forno crematorio in gestione a una ditta privata, con cui i nostri uffici sono in contatto continuo. La struttura, proprio in base alle ultime rilevazioni, al momento non è in funzione. Tornerà a esserlo solo quando i parametri saranno perfettamente in linea con la normativa vigente. Voglio rassicurare anche i cittadini sui fumi che qualche settimana fa sono stati segnalati sui social: non si è trattato di emissioni nocive, ma di vapore acqueo. Lo stop attuale è arrivato appena i dati hanno raggiunto valutazioni non consone, ma comunque al di sotto delle soglie di emergenza”.

Appolloni conclude: "Ci siamo più volte confrontati con il comitato di cittadini nato per monitorare la situazione. Il nuovo forno crematorio è una struttura moderna e tecnologicamente avanzata, la cui costituzione si è resa necessaria per far fronte alle nuove esigenze sociali, anche in sostituzione della vecchia struttura, ormai obsoleta. Il Comune mette al primo posto la salute dei cittadini e il rispetto dell’ambiente”.

