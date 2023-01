Palio di Siena, ecco chi realizzerà il Masgalano 2023

30 gennaio 2023 a

Comincia a prendere forma la stagione paliesca 2023 , in attesa di vedere i cavalli in azione in provincia, le bandiere alle trifore , la Piazza vestita di tufo . Come primo passo, è già noto chi realizzerà il Masgalano che andrà alla comparsa più elegante nei cortei storici del 2 luglio e del 16 agosto . L'opera offerta dagli archivisti delle 17 Contrade , uscirà dai laboratori dell'oreficeria il Galeone.

Sono stati direttamente gli artigiani coinvolti a rivelarlo attraverso la loro pagina Facebook , dove si legge: “Siamo onorati di aver ricevuto l'incarico dagli archivisti delle 17 Consorelle di realizzare il Masgalano 2023. Un'opera importante per la nostra città e per il nostro percorso artistico che impegnerà il nostro tempo e le nostre energie nei prossimi giorni. Metteremo anima e corpo per creare quello che speriamo rimarrà nel cuore dei senesi. Naturalmente il progetto rimarrà segreto fino alla presentazione ufficiale ”.

