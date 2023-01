Siena, forno crematorio: superati i limiti di emissioni

30 gennaio 2023 a

a

a

“La manutenzione del forno crematorio è in corso”, assicurano dalla società “Cimiteri di Siena”, che gestisce i servizi di cremazione al Laterino. L’intervento si è reso necessario dopo l’ordinanza regionale del 26 gennaio scorso, che ha obbligato la Silve, in possesso della concessione, a interrompere le operazioni, in quanto “i campionamenti hanno evidenziato il superamento dei limiti di emissione, pertanto vi sono gli estremi di violazione”.

Decisivo il sopralluogo di Arpat. Da qui l’invito della Regione, a “effettuare tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione dell’impianto di abbattimento dell’emissione di E1 (formaldeide) in atmosfera”.

Sottolinea Carla Testa Neri, presidente del comitato “Aria pulita per Siena”. “Le evidenze messe in risalto da Arpat hanno un significato, perché confermano quello che noi, basandosi su studi effettuati da esperti, diciamo da tempo”. La tempistica per procedere con gli adeguamenti richiesti è di 60 giorni.

Servizio completo sul Corriere di Siena di lunedì 30 gennaio

