Siena, il candidato sindaco Pacciani: "Rischiamo di perdere il calcio professionistico"

“Il calcio professionistico a Siena rischia di finire. La situazione della società sta peggiorando sempre più rapidamente. Il bando del Comune per l'affidamento dello stadio Artemio Franchi prevedeva la messa in sicurezza dell'impianto per un totale di 1 milione e 200 mila euro e una scadenza fissata al marzo 2023, già prorogata ad agosto 2023, per la conclusione dei lavori. Oggi, di fatto, il Rastrello è fuori norma, va avanti grazie alle deroghe e la società del presidente Montanari non sembra in grado di assolvere entro la data stabilita agli impegni fissati dalle clausole del bando”. Parola di Fabio Pacciani, candidato sindaco del Polo Civico. Che rincara la dose: "Purtroppo le cose sono state fatte nuovamente male. E invece quando si fa una programmazione si dovrebbe sempre avere in testa il fatto di potersi relazionare con un interlocutore affidabile. Al momento l'impressione è che per l'ennesima volta ci sia stata una scarsa selezione e ricerca di interlocutori affidabili. Si vede confusione, uno scenario che si era registrato già con la proprietà armena e che si sta presentando di nuovo. Io credo invece che si dovrebbero cercare interlocutori che sappiano gestire meglio questa realtà sportiva. Non posso credere che non ci siano persone affidabili che possano fare il bene del Siena”.

Elezioni: ecco i primi 22 componenti della Rete dei civici per Fabio Pacciani sindaco. Chi sono

Anche il candidato sindaco dei partiti del centrodestra, Emanuele Montomoli, è intervenuto sul tema. “Sì, ma lui è inutile che si lamenti - replica Pacciani. - Lui è il candidato di forze politiche che hanno contribuito a creare la situazione attuale. Quindi più che altro dovrebbe rifarsela con i suoi”.

Non c'è solo il tema della Robur nei pensieri di Pacciani, che sta portando avanti una serie di incontri nei quartieri per confrontarsi con i cittadini. E dice: "Mi pare che adesso tutti stiano iniziando a fare quel che noi già facevamo. Anche la giunta comunale non ha fatto niente di simile per anni e si è messa ora ad andare nei quartieri. Noi abbiamo iniziato mesi prima degli altri, ma semplicemente perché quello è un meccanismo che ci appartiene. All'inizio forse eravamo un po' ingessati, ora invece tutto è più sciolto. Molti cittadini arrivano agli incontri già con loro riflessioni e suggerimenti e il lavoro si fa così ancora più stimolante dato che si arricchisce anche di maggiori contenuti. È cresciuta la partecipazione attiva e c'è maggiore attenzione. Ci sono pure altre zone che ci hanno chiesto di effettuare incontri, mi riferisco all'area fuori Porta Ovile e alla zona di Porta San Marco”.

