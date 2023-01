Siena-Perugia, lavori per 119 milioni: così la strada che collega Toscana e Umbria sta cambiando volto

29 gennaio 2023 a

a

a

Un piano da 119 milioni per trasformare 104 chilometri. Per rendere più moderno, confortevole, veloce e sicuro l’itinerario che unisce Siena e Perugia, Toscana e Umbria. Attraverso i 58,470 chilometri del raccordo autostradale 6 Perugia-Bettolle e i 46,160 della strada statale 715 Siena-Bettolle. L’obiettivo di Anas è consegnare agli automobilisti un itinerario completamente rinnovato, attraverso il risanamento profondo della pavimentazione, la sostituzione dello spartitraffico centrale, l’ammodernamento degli impianti in galleria e la riqualificazione di ponti e viadotti.

Il servizio completo sul Corriere di Siena in edicola domenica 29 gennaio

Lavori alla galleria della Guinza, gara d'appalto entro giugno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.