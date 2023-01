Siena, lavori alla scuola Santa Marta. L'assessore Paolo Benini: "Intervento al via, tempi rispettati"

28 gennaio 2023 a

Prosegue l’iter per i lavori di adeguamento antisismico e di efficientamento energetico della scuola materna Santa Marta di via Nazareno Orlandi a Siena. Il via è in programma per il prossimo 2 febbraio. Un cantiere da oltre un milione di euro, finanziato con i fondi Pnrr – Next Generation, ottenuti dal Comune di Siena. Per quanto riguarda l’adeguamento antisismico (lavori oltre 600mila euro totali) il via è come detto in programma entro breve. Il termine per le offerte della gara relativa all’efficientamento energetico (lavori che superano 400mila euro totali) è scaduto il 12 gennaio scorso: appena concluso l'esame della parte tecnica amministrativa si procederà all'apertura dell'offerta economica e quindi alla successiva aggiudicazione provvisoria. Dovranno essere effettuati i successivi controlli e verifiche di legge prima dell'aggiudicazione definitiva alla ditta. Il lavoro di efficientamento energetico sarà eseguito solo dopo la prima fase dei lavori che riguardano la parte strutturale della scuola.

“Stiamo rispettando il cronoprogramma – spiega l’assessore all’edilizia scolastica del Comune di Siena Paolo Benini – come dimostra l’inizio del cantiere a febbraio e come ci teniamo a spiegare anche ai rappresentanti eletti nel comitato di gestione della scuola d’infanzia. L’obiettivo è quello di riaprire la struttura a settembre, salvo questioni che possono emergere durante i lavori e che non sono in questo momento prevedibili: in ogni caso il nostro impegno sarà quello di procedere con tempi più stretti possibile e sempre informando famiglie e rappresentanti sullo stato di avanzamento. La scuola è temporaneamente ospitata nella struttura a San Miniato denominata ‘Emiciclo’. Questa area è attualmente limitrofa al cantiere riguardante lo spostamento del tracciato via Berlinguer".

"Gli uffici comunali si sono sempre tenuti in contatto con il personale della scuola sul cronoprogramma di questi lavori, che dipendono anche dalle condizioni meteo e dall’interferenza del cantiere adiacente a via Berlinguer che si insiste sul declivio collinare, in carico all'Università di Siena e quindi non di competenza dell’amministrazione comunale. Il Comune di Siena si sta impegnando per evitare disagi e criticità, anche attraverso l’allestimento di pannelli fonoassorbenti che possano isolare il cantiere dalle strutture al momento adibite a scuola”.

