Siena, ruba i soldi dei dipendenti e dà fuoco alla pasticceria: scoperto dalla polizia e denunciato

Nei giorni scorsi gli agenti della squadra mobile della questura di Siena, a seguito di indagini immediatamente avviate dopo l’incendio appiccato all’interno di un laboratorio di pasticceria di viale Toselli, hanno proceduto alla denuncia a piede libero di colui che, secondo gli elementi raccolti, ne sarebbe ritenuto il responsabile.

Il 9 gennaio scorso, infatti, la polizia, unitamente a personale dei Vigili del Fuoco, chiamati per domare le fiamme, poteva constatare, oltre all’incendio, che una stanza adibita a locale dell’esercizio commerciale in questione era stata rovistata alla ricerca di qualcosa che il titolare avrebbe specificato trattarsi in sede di denuncia delle buste paga dei dipendenti. La svolta nelle indagini è arrivata grazie all’attento studio delle immagini dei sistemi di videosorveglianza cittadina, oltre che alle informazioni acquisite da alcune persone in grado di riferire sui fatti.

Gli elementi così raccolti hanno consentito di ricostruire la vicenda e di individuare il soggetto che si è reso responsabile prima del furto dei soldi destinati al pagamento del personale dipendente, poi dell’incendio del locale in cui erano custoditi. Le indagini fin qui svolte hanno pertanto permesso di escludere si potesse trattare di racket estorsivo con conseguente coinvolgimento nei fatti della criminalità organizzata.

