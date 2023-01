Siena, il ministro Sangiuliano: "Ho un progetto per valorizzare la Pinacoteca"

26 gennaio 2023 a

a

a

Il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, nella sua visita a Siena del 25 gennaio 2023, non ha perso l’occasione di visitare la Pinacoteca nazionale, apprezzando in particolare l’arte di Ambrogio Lorenzetti, i dipinti di Beccafumi e la Sala delle Sculture. "C’è ricchezza di opere significative - ha commentato - e credo che debba diventare il polmone della cultura e dell’arte in una città che merita tantissimo. Ho incontrato il direttore Axel Hémery e adesso con le istituzioni inizieremo a ragionare su un grande progetto di valorizzazione di questa realtà”.

Il ministro Sangiuliano: "I tesori del Bagno Grande non si spostano: creiamo museo statale"

Da parte sua, proprio Hémery ha detto: “La visita del ministro è stata un onore. Ho visto nella sua presenza un buon segno per quello che potrà essere lo sviluppo futuro della Pinacoteca”. Sangiuliano non ha fatto mistero di voler incontrare al più presto il sindaco Luigi De Mossi per decidere la creazione di un cda che gestisca la struttura e ne indichi le linee guida. Sulla legge speciale per Siena, si è limitato a dire che dovrà studiare nel dettaglio la cosa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.