Siena, da Whirlpool e Arcelik nasce Beko Europe

La nuova azienda di elettrodomestici nata dalla joint venture tra i turchi di Arcelik e gli statunitensi di Whirlpool si chiamerà Beko Europe. Lo ha annunciato il ceo di Arcelik, Hakan Bulgurlu. Il nome, quindi, intanto c’è, è stato deciso e trovato; i lavoratori e i sindacati sperano ora di sapere prima possibile anche quelli che saranno i piani di sviluppo della nuova realtà. Il nome Beko, in realtà, non è nuovo nel settore degli elettrodomestici. L’azienda Beko è anch’essa turca, è stata fondata a Istanbul nel 1955 e vanta oggi complessivamente 30 mila dipendenti. Beko fa già parte del gruppo Arcelik, con questo marchio vengono commercializzati televisori, frigoriferi, lavatrici. Il nome è già noto in Italia, il marchio è stato ad esempio sponsor ufficiale del campionato italiano di basket dal 2012 al 2016.

Whirlpool: raggiunto accordo con Arcelik per gli stabilimenti europei. Ai turchi il 75%

Arcelik e Whirlpool hanno quindi deciso di riprendere questo nome e di coniare il marchio Beko Europe per la nuova realtà aziendale che nascerà dalla joint venture. Un’unione che vedrà i turchi al 75% delle quote societarie e gli americani al 25%. L’accordo è stato sottoscritto nelle scorse settimane, ma potrà essere formalizzato solamente nel 2024 dopo tutti i controlli e le verifiche del caso anche in materia di antitrust. Per il 2023, quindi, per il sito senese in viale Toselli della Whirlpool rimarrà valido il piano industriale annunciato dal gruppo statunitense, con la conferma dei livelli occupazionali (300 dipendenti), la produzione di 400 mila pezzi in un anno (lo stesso numero dei pezzi prodotti del 2022) e investimenti nel sito produttivo per 1,5 milioni di euro in dodici mesi.

Whirlpool investe 1,6 milioni e punta a produrre 400 mila pezzi nel 2023

Beko Europe, ha dichiarato il ceo di Arcelik Hakan Bulgurlu, sarà una società di diritto olandese e avrà una capacità produttiva di 24 milioni di elettrodomestici all’anno. I 20 mila dipendenti di questa realtà (6 mila del gruppo turco Arcelik, aggiunti ai 14 mila della realtà americana Whirlpool) lavorano attualmente nei 2 stabilimenti rumeni del gruppo turco, nei 14 impianti di Whirlpool situati in Italia, in Polonia, in Slovacchia e nel Regno Unito, nei 25 uffici delle consociate europee di Arcelik e nelle 38 sedi di Whirlpool Emea.

