Siena, visite gratuite per le Contrade al cantiere del Buongoverno

La spettacolarità dell’arte senese, la maestria degli artisti di questa grande scuola, lo stupore davanti agli affreschi di Palazzo Pubblico e le immense capacità di chi sta lavorando per restaurarli. Tutto questo, in sintesi, sarà disponibile ai contradaioli senza spendere un solo euro a partire da febbraio.

L’affresco Allegoria ed effetti del Buon Governo e del Cattivo Governo di Ambrogio Lorenzetti, datato 1338-1339, il cui cantiere di restauro è in corso da alcuni mesi, sarà disponibile per la visita gratuita alle Contrade. Lo ha deciso il Comune di Siena che, in collaborazione con il Magistrato delle Contrade e la disponibilità dell’Associazione delle guide turistiche, ha ampliato l’accesso ai ponteggi allestiti per il restauro anche durante il mese di febbraio.

Gli ingressi gratuiti al cantiere, che permette tra l’altro di vedere da molto vicino il magnifico ciclo di affreschi (un ingresso intero al momento costa 21 euro) saranno messi a disposizione delle Contrade: ognuna avrà a disposizione un giorno per effettuare la visita gratuita. Ogni visita potrà essere fatta da gruppi di nove persone, come in effetti sta già accadendo, a determinati orari.

