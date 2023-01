Acr Siena ha deciso: "Ci occuperemo da soli del settore femminile"

26 gennaio 2023 a

Il tribunale federale nazionale, nel contenzioso presentato dal San Miniato contro il Siena, ha deciso di accogliere parzialmente il ricorso: la società bianconera dovrà versare 10 mila euro a quella neroverde. La dirigenza Robur accoglie con soddisfazione la decisione che, come si legge in un comunicato, "conferma come la cifra richiesta dallo stesso San Miniato non fosse corretta e che, soprattutto, a tutt'oggi nulla era ancora dovuto non avendo il San Miniato adempiuto agli oneri fiscali posti a suo carico. Peraltro, avendo il tribunale accolto due delle tre nostre eccezioni, là dove la terza riguarda l'ammontare totale del contenzioso, siamo fortemente fiduciosi che nel prosieguo dei vari gradi di giudizio possa esserci data piena ragione".

Robur e Silvestri: il divorzio è ufficiale. Il difensore va a Cesena

La battaglia legale tra le due realtà porta a decisioni drastiche di frattura: "Acr Siena 1904 spa comunica inoltre che a partire dalla stagione sportiva 2023-2024, organizzerà e gestirà direttamente l'intero settore del calcio femminile senza derogare ad altre società del territorio come è stato fatto fino a oggi. Un ulteriore segnale di cambiamento rispetto al passato che servirà al settore femminile della Robur ad avere un vero senso di appartenenza in quanto condividerà con tutto il Siena calcio sia l'organizzazione, sia le maglie ufficiali nonché i campi sportivi di allenamento e di gioco".

