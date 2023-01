Siena, Carletti sindaco San Casciano: "Parco archeologico intorno ai tesori del Bagno Grande"

26 gennaio 2023 a

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha garantito che i tesori emersi dagli scavi del Bagno Grande non lasceranno San Casciano Bagni e che sarà allestito un museo nazionale nel paese termale per ospitarli e renderli visitabili. Il sindaco Agnese Carletti non può nascondere la sua evidente soddisfazione. “Abbiamo la responsabilità - commenta - di far funzionare questo progetto, per dimostrare come anche in Italia le cose possano procedere per il meglio. Si possono attrarre studiosi e studenti da tutto il mondo per ricostruire un pezzo di storia sconosciuta".

Il ministro Sangiuliano: "I tesori del Bagno Grande non si spostano: creiamo museo statale"

Poi prosegue: "L'idea è di realizzare un parco archeologico, un museo e hub di ricerca universitaria internazionale. L’amministrazione comunale sente la responsabilità, nei confronti dei cittadini e degli esperti, e ha la consapevolezza che questo cammino ha grande valenza per l’Italia e non solo”.

Servizio completo sul Corriere di Siena del 26 gennaio 2023

