Due Mari, lavori nella galleria di Casal di Pari: senso unico alternato per 11 notti non consecutive. Proseguono lungo la strada statale 223 di Paganico i lavori avviati da Anas per l’ammodernamento della galleria, nel comune di Civitella Paganico, nell’ambito del completamento dell’itinerario E78 Grosseto-Fano. Attualmente, in particolare, spiegano da Anas, è in corso l’installazione della strumentazione di monitoraggio strutturale all’interno della galleria attualmente aperta al traffico, al fine di garantire la sicurezza della circolazione durante i lavori che si svolgeranno nel tunnel adiacente. Per consentire il completamento di questa fase delle attività è necessario, in corrispondenza dell’opera, il senso unico alternato della circolazione regolato da semaforo esclusivamente in orario notturno, dalle ore 20 alle ore 6 del giorno successivo, per undici notti non consecutive secondo il seguente calendario: le notti del 26 gennaio; martedì 31 gennaio e mercoledì primo febbraio; martedì 7 e mercoledì 8 febbraio; martedì 14 e mercoledì 15 febbraio; martedì 21 e mercoledì 22 febbraio; martedì 28 febbraio e mercoledì 1 marzo; martedì 7 marzo.

Due Mari, sbloccati 8,8 milioni per velocizzare la realizzazione del sottopasso ferroviario

