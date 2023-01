Truffe ai danni degli anziani, come difendersi: incontri a Montepulciano

25 gennaio 2023 a

Una serie di giornate di informazione e comunicazione sul tema di come difendersi e prevenire le truffe ai danni degli anziani ma non solo. E' quanto programmato dalla Compagnia Carabinieri di Montepulciano insieme alla Polizia Municipale, Spi Cgil e Auser coordinamento comunale di Montepulciano con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Primo appuntamento in programma per domani giovedì 26 gennaio alle ore 15.30 al Centro sociale Auser in piazza Moulins, 1. Gli incontri si sposteranno poi nei circoli Auser delle frazioni, ad Acquaviva venerdì 3 febbraio - centro Auser via Virgilio, 4 - ad Abbadia di Montepulciano e Gracciano venerdì 10 febbraio in via della Resistenza, 63, a Montepulciano Stazione e Valiano martedì 14 febbraio in viale Roma 1 (Piazza Europa) e a Sant’Albino giovedì 16 febbraio in piazza le Calle, 1.

Truffe ad anziani con la scusa del parente vittima di incidente. Questore Milone: "Farsi dare i dati, non aprire a nessuno e chiamare la polizia"

