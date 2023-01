Palio di Siena, la soddisfazione della Chiocciola che adotta il cavallo Zentile

25 gennaio 2023 a

a

a

Federico Corsi è il barbaresco della Chiocciola e racconta l'iniziativa del popolo di San Marco legata a Zentile, il barbero avuto in sorte per il Palio di luglio 2022 che si è infortunato in corsa e che è stato appena dimesso dalla clinica veterinaria del Ceppo dopo 6 mesi di cure. In pratica, è stato adottato da quelle stesse persone che lo hanno accudito per il ritorno della Festa dopo 2 anni di stop per il Covid, anche se l'esito non è stato quello sperato,

Zentile dimesso dalla clinica del Ceppo: la Chiocciola continuerà a occuparsi di lui

“Un gruppo di persone della nostra Contrada - spiega - ha deciso di prendersi cura di lui in questa fase prima del suo futuro trasferimento al pensionario di Radicondoli. Il proprietario Mark Getty ha dato la disponibilità e noi siamo molto contenti di avere questa possibilità. Daremo affetto e attenzioni a Zentile che ormai è guarito. È un cavallo dolce, ama la carote, molto tranquillo: lo è stato anche nei quattro giorni che ha trascorso nella nostra stalla”.

Servizio completo sul Corriere di Siena in edicola il 25 gennaio 2023

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.