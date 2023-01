Siena, parto in casa durante la bufera di neve. Il racconto dei medici: "Così è nato il bambino"

25 gennaio 2023 a

Leila Teodorani, 52 anni, è un medico di emergenza-urgenza della Asl Toscana Sud Est. Anche Luca Berti, 46 anni, medico del 118, Angelo Bonacchi 50 anni, e Alessio Marconi 38 anni, dipendenti della Misericordia di Montalcino, lavorano nell’emergenza urgenza. Quattro volti, quattro vite, quattro storie che per un giorno si intrecciano e finiscono insieme nella stessa abitazione, nella piccola comunità di San Quirico d’Orcia, isolata da una tormenta di neve come quasi non se ne vedono più. E che invece, scherzi del destino, paralizza la Valdorcia proprio quando in casa sta nascendo un bambino. I medici raccontano l'incredibile avventura vissuta, con il bambino nato in casa mentre il padre veniva guidato al telefono dalla dottoressa Teodorani.

