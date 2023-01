Palio di Siena: dimesso dalla clinica veterinaria il cavallo Zentile

24 gennaio 2023 a

Arrivato l'atteso lieto fine per Zentile, il cavallo che il 29 giugno 2022 era andato in sorte alla Chiocciola e che si è infortunato durante il Palio del 2 luglio quando, durante la corsa, ha riportato la perdita di un’unghia dell’anteriore destro. Questa mattina, 24 gennaio 2023, è stato dimesso dalla clinica veterinaria del Ceppo ed è tornato nelle scuderie del suo proprietario Mark Harris Getty "Questo è un momento felice - ha commentato il sindaco Luigi De Mossi. - Ancora una volta l’amore che i senesi provano per i cavalli si concretizza con il recupero di un animale grazie a tutta una serie di norme e strategie, anche in ambito di cure e chirurgia veterinaria, adottate nel tempo".

Zentile torna a casa dopo l'infortunio nel Palio di luglio

Molto soddisfatto per il risultato raggiunto Raffaello Ciampoli, titolare e direttore della clinica: "L’unghia adesso è ricresciuta al 90%, quindi Zentile può essere dimesso in sicurezza e continuare tranquillamente a svolgere attività amatoriali". Il priore della Chiocciola, Marco Grandi, ha rivelato: "Un gruppo di volontari della nostra contrada, in collaborazione con il Comune e con il proprietario, ha dato la disponibilità a collaborare per il completo recupero dell'animale occupandosi delle sue esigenze. Stiamo anche lavorando affinché possa essere ospitato nel pensionario dei cavalli del Palio a Radicondoli".

