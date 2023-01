Siena, sindaco De Mossi visita il cantiere della rotatoria in viale Europa: "Opera fondamentale"

24 gennaio 2023 a

a

a

Il sindaco di Siena Luigi De Mossi si è recato questa mattina (24 gennaio 2023) a visitare il cantiere allestito per creare una rotatoria in viale Europa, in località Due Ponti, e per riqualificare il parcheggio presente in zona. “Sicurezza e miglioramento del traffico – ha commentato - sono gli aspetti alla base di questo intervento, per il quale abbiamo stanziato circa 700 mila euro. Parliamo di lavori attesi da anni".

Viabilità, appaltati i lavori che cambieranno la città. Gli interventi riguardano San Miniato e viale Europa

La realizzazione della rotatoria, oltre a moderare il traffico, regolerà in modo più efficiente l'ingresso e l'uscita dall'area commerciale e artigianale di viale Europa. Attualmente i lavori sono in corso di esecuzione, anche se con rallentamenti causati dalle condizioni meteorologiche e dalle interferenze con la viabilità esistente. Sono state realizzate comunque gran parte delle opere stradali e impiantistiche relative alla porzione di rotonda nord ovest, mentre resta da realizzare l’opera di sostegno ad andamento curvilineo nella scarpata a est.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.